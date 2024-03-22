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18:30, 22 марта 2024Бывший СССР

Небензя заявил о выполнении цели СВО по демилитаризации Украины

Небензя: цели СВО по демилитаризации собственно Украины выполнены
СюжетРоссия и НАТО:
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Цель проведения специальной военной операции (СВО) по демилитаризации Украины выполнена, поскольку Киев держится за счет оружия НАТО. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России Василий Небензя, передает РИА Новости.

«С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО», — сказал Небензя.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва добьется достижения поставленных задач и целей СВО. Он указал, что спецоперация — это не начало войны, а попытка ее завершить и Киев сам развязал конфликт в Донбассе еще в 2014 году.

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