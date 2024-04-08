Рогов рассказал об отступлении ВСУ в районе Вербового

Рогов: ВСУ отступили в Запорожской области в районе села Вербовое

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он рассказал, что украинские военные оставили свои позиции в районе села Вербовое. По словам Рогова, ВСУ не выдержали натиск российской армии на северо-западе от населенного пункта.

В настоящее время Вооруженные силы (ВС) России проводят зачистку лесопосадок. Политик уточнил, что военным удалось взять украинский опорный пункт и улучшить позиции по переднему краю. Он также отметил успехи в контрбатарейной борьбе — российские солдаты уничтожили в районе Вербового большое количество техники противника, в том числе артиллерийскую систему.

Комментируя обстановку на ореховском направлении, Рогов добавил, что в селе Работино ВСУ атакуют небольшими группами до 10 человек. Он пояснил, что это становится причиной серьезных потерь в живой силе и технике у Украины.

5 апреля стало известно о срыве ротации ВСУ в районе Работино. Украинским военным не удалось перебросить силы к селу Малая Токмачка из-за российских ударов.

