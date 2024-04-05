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18:29, 5 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о срыве ротации ВСУ севернее Работино

Рогов: российские военные сорвали ротацию ВСУ севернее Работино

Фото: Reuters

Российские военные сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Работино и в районе села Малая Токмачка. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам Рогова, ударами реактивных систем ВС России остановили переброску военной техники и живой силы ВСУ. В самом Работино и северо-западнее Вербового украинские силы предприняли две атаки, но были вынуждены отступить на исходные позиции, добавил он.

Кроме того, как сообщает Рогов, российские военные нанесли удары по инфраструктуре украинского военного аэродрома в селе Широкое.

29 марта Министерство обороны России сообщило, что ВС России отразили несколько атак ВСУ на запорожском направлении — в районе Работино и Вербового.

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      Алевтина Запольская
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