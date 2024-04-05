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15:31, 5 апреля 2024Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Водяное в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Водяное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Водяное Донецкой народной республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что за неделю на данном направлении было отражено 39 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Семеновка, Новгородское, Бердычи, Тоненькое, Уманское и Первомайское.

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Противник потерял более 1695 бойцов, 3 танка, 19 орудий полевой артиллерии, 23 автомобиля и 15 боевых бронированных машин, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что подразделение группировки войск «Восток» заняло населенный пункт Мирное в Запорожской области, а также отразило контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ неподалеку от пункта Водяное в ДНР.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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