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13:52, 17 марта 2024Россия

Российские войска заняли населенный пункт Мирное

МО РФ: группировка войск «Восток» заняла Мирное в Запорожской области

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Подразделение группировки войск «Восток» заняло населенный пункт Мирное в Запорожской области, а также отразило контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от пункта Водяное в Донецкой Народной Республике. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны (МО) России.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области», — отмечает оборонное ведомство.

Представители Минобороны сообщают, что ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих и 3 автомобиля.

Ранее начальник пресс-центра российской военной группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что бойцы поразили около 370 целей ВСУ. Он уточнил, что в их число входят десять опорных пунктов и два пункта управления беспилотной авиацией.

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