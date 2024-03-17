Минобороны: российские военные поразили около 370 целей ВСУ

Российские военные группировки «Центр» поразили около 370 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает РИА Новости.

«Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по около 370 выявленным целям ВСУ, в том числе десяти опорным пунктам, двум пунктам управления беспилотной авиацией», — уточнил представитель Минобороны.

Савчук рассказал, что в районе населенных пунктов Очеретино, Бердычи, Керамика и Усманово бомбардировщики и штурмовики российской авиации нанесли 50 ударов.

Вблизи Бердычей тяжелые огнеметные системы поразили четыре опорных пункта. ВСУ потеряли около 400 человек личного состава, а также два бронетранспортера, 15 автомобилей, четыре гаубицы и самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart производства Великобритании.

Ранее, 16 марта, Минобороны сообщило о том, что российские войска поразили пункты двух украинских нацформирований в районе Одессы.