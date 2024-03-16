Минобороны России сообщило об поражении пунктов украинских нацформирований

Минобороны РФ сообщило об поражении пунктов нацформирований «Лють» и «Цунами»

Российские войска поразили пункты двух украинских нацформирований в районе Одессы. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены (...) пункты временной дислокации боевиков нацформирований "Лють" и "Цунами" в районе города Одесса», — говорится в заявлении.