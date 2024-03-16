Украинские диверсанты попытались вторгнуться в Россию в Белгородской области

Минобороны сообщило о пресечении попытки проникновения диверсантов

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) попытались вторгнуться в Россию в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.

По данным министерства, диверсанты предприняли попытку прорыва на российскую территорию в районах населенных пунктов Сподарюшино и Козинка. ДРГ заходила с территории Сумской области Украины.

Все атаки противника были отражены, подчеркнули в военном ведомстве. По противнику отработала российская авиация и артиллерия. Диверсанты потеряли до 30 человек личного состава, а также три танка, две единицы прочей бронетехники и две машины РСЗО.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал удары по российским городам и селам во время проведения выборов. По его словам, целями этих атак является отвлечение внимания от реального положения украинских войск в зоне проведения спецоперации.