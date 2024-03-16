Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Минобороны России сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Попытка атаки дронов была пресечена в субботу, 16 марта, около 8:30 по московскому времени. «Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — рассказали в ведомстве.

Ранее 16 марта в Минобороны заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку обстрела России из реактивной системы залпового огня «Вампир». Уточнялось, что российские системы ПВО сбили восемь реактивных снарядов в небе над Белгородской областью.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон ВСУ атаковал движущийся легковой автомобиль в селе Глотово Грайворонского городского округа. В результате пострадали пять человек, их доставили в областную клиническую больницу.