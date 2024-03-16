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09:09, 16 марта 2024Россия

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Минобороны России сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской областью

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Попытка атаки дронов была пресечена в субботу, 16 марта, около 8:30 по московскому времени. «Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — рассказали в ведомстве.

Ранее 16 марта в Минобороны заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку обстрела России из реактивной системы залпового огня «Вампир». Уточнялось, что российские системы ПВО сбили восемь реактивных снарядов в небе над Белгородской областью.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон ВСУ атаковал движущийся легковой автомобиль в селе Глотово Грайворонского городского округа. В результате пострадали пять человек, их доставили в областную клиническую больницу.

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      Олег Давыдов
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