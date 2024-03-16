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04:02, 16 марта 2024Россия

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали пять человек

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали пять человек

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Белгородской области при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на движущийся легковой автомобиль пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. По словам губернатора, в результате взрыва машина загорелась.

«У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. Ещё у двоих мужчин контузии средней степени тяжести», — написал Гладков. Всех пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу.

Утром в пятницу, 15 марта, в регионе перехватили семь снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Тогда в регионе действовал сигнал ракетной опасности, который отменили спустя 13 минут. В Министерстве обороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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      Марина Совина
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