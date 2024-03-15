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08:49, 15 марта 2024Россия

Минобороны заявило о перехвате над Белгородской областью снарядов РСЗО Vampire

Минобороны: семь снарядов РСЗО Vampire перехватили над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Белгородской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничный российский регион была предпринята около 8.15 по московскому времени. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В Белгороде в момент перехвата снарядов объявляли сигнал ракетной опасности. Его отменили спустя 13 минут.

В пятницу, 15 марта, режим опасности атаки беспилотников вводился и в Воронежской области. Предупреждение об опасности на территории региона действовало всю ночь, впоследствии об атаках ВСУ не сообщалось. Помимо этого, в Липецкой области вводили режим воздушной опасности. Там сбили два украинских беспилотника.

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      Анастасия Шейкина
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