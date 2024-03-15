В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Губернатор Артамонов: в Липецкой области вводится режим воздушной опасности

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — отчитался глава региона. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Артамонов подчеркнул, что режим воздушной опасности не оказывает влияние на жизнедеятельность региона. Следить за информацией можно на официальных каналах правительства и МЧС, сообщил губернатор.

В пятницу, 15 марта, режим опасности атаки беспилотников вводился и в Воронежской области. Предупреждение об опасности на территории региона действовало всю ночь, впоследствии об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сообщалось.