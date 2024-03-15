Режим опасности атаки беспилотников в российском регионе продлился всю ночь

В Воронежской области режим опасности атаки беспилотников продлился всю ночь

В Воронежской области режим опасности атаки беспилотников продлился всю ночь. О его действии в регионе сообщал губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

О введении такого режима глава области сообщил в 22.02 четверга, 14 марта. Об отбое опасности атаки дронов он опубликовал сообщение в 6.31 по московскому времени на следующее утро.

«Силы ПВО наготове. Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — информировал тогда губернатор.

В ночь на пятницу, 15 марта, над Белгородской и Калужской областями также перехватили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»,