Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:29, 15 марта 2024Россия

Режим опасности атаки беспилотников в российском регионе продлился всю ночь

В Воронежской области режим опасности атаки беспилотников продлился всю ночь

Фото: David W Cerny / Reuters

В Воронежской области режим опасности атаки беспилотников продлился всю ночь. О его действии в регионе сообщал губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

О введении такого режима глава области сообщил в 22.02 четверга, 14 марта. Об отбое опасности атаки дронов он опубликовал сообщение в 6.31 по московскому времени на следующее утро.

«Силы ПВО наготове. Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — информировал тогда губернатор.

В ночь на пятницу, 15 марта, над Белгородской и Калужской областями также перехватили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»,

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон ответил Путину на слова о ядерном оружии. Как в мире отреагировали на готовность Москвы к ядерной войне?

      Появились подробности о состоянии пострадавших при крушении Ми-8 на Колыме

      Из российской нарколаборатории изъяли запрещенных веществ на 20 миллионов рублей

      Режим опасности атаки беспилотников в российском регионе продлился всю ночь

      В Германии рассказали о страхе Шольца

      В российском регионе ФСБ нашла схрон с американским противотанковым комплексом

      Популярная 21-летняя модель обнажила грудь на фото для журнала

      Минобороны заявило о перехвате пяти БПЛА и двух снарядов «Града» над Россией

      Водителям дали советы по выбору летней резины

      Российская пенсионерка пошла за пирожными и забыла в магазине миллион рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше