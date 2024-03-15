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07:18, 15 марта 2024Россия

Минобороны заявило о перехвате пяти БПЛА и двух снарядов «Града» над Россией

Над Калужской и Белгородской областями перехватили пять БПЛА и снаряды «Градов»

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять беспилотников и два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» над двумя регионами России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, снаряды и беспилотники перехватили в Белгородской и Калужской областях. Минобороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее сообщал о перехвате четырех беспилотников в регионе силами ПВО. Он уточнял, что никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

В свою очередь, глава Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на пятницу, 15 марта, заявлял об отсутствии украинских войск в регионе. Губернатор уточнил, что посетил Грайворонский городской округ и проехал по ряду сел.

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      Анастасия Шейкина
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