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00:50, 15 марта 2024Россия

Гладков заявил об отсутствии украинских войск в Белгородской области

Губернатор Гладков заявил, что в Белгородской области нет украинских войск

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области

На территории Белгородской области нет украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что посетил Грайворонский городской округ и проехал по ряду сел. «Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами», — заявил политик.

Днем 14 марта сообщалось, что украинские военнослужащие продолжают обстреливать Грайворонский городской округ, но нарушения границы не допущено. Как впоследствии уточнили в Минобороны, ВСУ пытались прорваться в Россию в районе Сподарюшино Белгородской области, но потеряли пять танков, до 195 военнослужащих и четыре бронированные машины.

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      Марина Совина
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