В Калужской области средства ПВО перехватили четыре беспилотника

Губернатор Шапша: в Калужской области ПВО подавили 4 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в Дзержинском районе Калужской области подавили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в ночь на 15 марта. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет. «На месте работает оперативная группа», — написал он.

В ночь на 15 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в приграничном селе Козинка зафиксированы серьезные разрушения.

В феврале в Сухиничском районе Калужской области силы ПВО сбили беспилотник ВСУ. В Минобороны действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.