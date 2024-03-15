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06:53, 15 марта 2024Россия

В Калужской области средства ПВО перехватили четыре беспилотника

Губернатор Шапша: в Калужской области ПВО подавили 4 украинских БПЛА

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в Дзержинском районе Калужской области подавили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в ночь на 15 марта. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет. «На месте работает оперативная группа», — написал он.

В ночь на 15 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в приграничном селе Козинка зафиксированы серьезные разрушения.

В феврале в Сухиничском районе Калужской области силы ПВО сбили беспилотник ВСУ. В Минобороны действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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      Марина Совина
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