Над Калужской областью сбили беспилотник
Калужский губернатор Шапша: в Сухиничском районе силы ПВО сбили беспилотникСюжетРабота систем ПВО:
В Сухиничском районе Калужской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram.
«По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — сообщил глава региона.
Информацию о перехваченном беспилотнике подтвердили в Минобороны. Там назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
В ночь на вторник, 20 февраля, в двух регионах России перехватили украинские беспилотники. Четыре дрона перехватили в небе над Брянской областью, еще один — над Калужской. О разрушениях не сообщается.