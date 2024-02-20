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08:43, 20 февраля 2024Россия

Над Калужской областью сбили беспилотник

Калужский губернатор Шапша: в Сухиничском районе силы ПВО сбили беспилотник
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Сухиничском районе Калужской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram.

«По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — сообщил глава региона.

Информацию о перехваченном беспилотнике подтвердили в Минобороны. Там назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на вторник, 20 февраля, в двух регионах России перехватили украинские беспилотники. Четыре дрона перехватили в небе над Брянской областью, еще один — над Калужской. О разрушениях не сообщается.

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      Анастасия Шейкина
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