Над Калужской областью сбили беспилотник

Калужский губернатор Шапша: в Сухиничском районе силы ПВО сбили беспилотник

В Сухиничском районе Калужской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram.

«По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — сообщил глава региона.

Информацию о перехваченном беспилотнике подтвердили в Минобороны. Там назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на вторник, 20 февраля, в двух регионах России перехватили украинские беспилотники. Четыре дрона перехватили в небе над Брянской областью, еще один — над Калужской. О разрушениях не сообщается.