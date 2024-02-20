Беспилотник ВСУ перехватили в небе над российским регионом

Минобороны сообщило о перехвате украинского беспилотника над Брянской областью

Российские военнослужащие перехватили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Аппарат сбили около 8:00 по московскому времени. Целью дрона было совершение террористической атаки по расположенным на территории России объектам, подчеркнули в военном ведомстве.

Уничтоженное устройство является беспилотником самолетного типа. Такие аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки, они таранят цель, вызывая взрыв боевой части.

В это же время еще один беспилотник ВСУ был сбит над Калужской областью. По данным главы региона Владислава Шапши, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.