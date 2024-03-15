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00:52, 15 марта 2024Россия

Гладков рассказал о серьезных разрушениях в селе в Белгородской области

Гладков сообщил о серьезных разрушениях в белгородском селе Козинка

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в приграничном селе Козинка зафиксированы серьезные разрушения. Об этом он написал в Telegram.

Он сообщил, что жители были эвакуированы в безопасное место. При желании их доставят в пункты временного размещения или к родным, добавил глава региона. «Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление», — заявил Гладков.

В четверг, 14 марта, стало известно о попытке прорыва украинских диверсантов в районе Белгородской области. По предварительным данным, они попытались высадить вертолетный десант у Козинки. Как сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», вертолеты долетели до региона на сверхмалой высоте, из-за чего якобы остались недосягаемыми для систем противовоздушной обороны.

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      Марина Совина
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