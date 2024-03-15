В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал глава региона.

В пятницу, 15 марта, режим опасности атаки беспилотников вводился и в Воронежской области. Предупреждение об опасности на территории региона действовало всю ночь, впоследствии об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сообщалось.

Помимо этого, в Липецкой области вводили режим воздушной опасности. Там сбили два беспилотника ВСУ. Никто не пострадал.