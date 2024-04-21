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13:24, 21 апреля 2024Россия

Российские войска поразили украинский цех по производству дронов

Минобороны: российские военные поразили цех по производству дронов ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные поразили на Украине цех по производству беспилотников для Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

Помимо производства дронов, были поражены радиолокационная станция кругового обзора «Пеликан», а также бойцы и военная техника ВСУ в 104 районах.

Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль село Богдановка в Донецкой народной республике.

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