Минобороны: российские военные поразили цех по производству дронов ВСУ

Российские военные поразили на Украине цех по производству беспилотников для Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

Помимо производства дронов, были поражены радиолокационная станция кругового обзора «Пеликан», а также бойцы и военная техника ВСУ в 104 районах.

Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль село Богдановка в Донецкой народной республике.