Российские войска поразили украинский цех по производству дронов
Минобороны: российские военные поразили цех по производству дронов ВСУ
Российские военные поразили на Украине цех по производству беспилотников для Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.
Помимо производства дронов, были поражены радиолокационная станция кругового обзора «Пеликан», а также бойцы и военная техника ВСУ в 104 районах.
Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль село Богдановка в Донецкой народной республике.