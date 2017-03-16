Российским владельцам Rolls-Royce подарят серебряные талисманы

Салон Rolls-Royce Motor Cars Moscow подарит владельцам машин фирменные талисманы, выполненные в виде статуэтки «Дух Экстаза». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила пресс-служба фирмы в четверг, 16 марта.

Фото: пресс-служба Rolls-Royce

Талисман выполнен из серебра 925-й пробы с покрытием из серебра 999-й пробы. В открытую продажу украшение не поступит — его можно будет получить лишь в подарок при условии владения приобретенным через официального дилера автомобилем марки.

«Хотя среди клиентов салона продолжает расти доля женщин, большая часть заказчиков — мужчины. Теперь покупка Rolls-Royce может радовать и владельца, и его возлюбленную», — сказала управляющий директор Rolls-Royce Motor Cars Moscow и Rolls-Royce Motor Cars Saint Petersburg Татьяна Фитцжералд.

Rolls-Royce Motor Cars — принадлежащая концерну BMW британская компания, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс под маркой Rolls-Royce.

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«Дух Экстаза» или «Дух Восторга» — символическое изображение богини Ники, украшающее капот автомобилей марки Rolls-Royce. Статуэтка стала неотъемлемым атрибутом марки в 1923 году.