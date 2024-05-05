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07:34, 5 мая 2024Мир

В России пообещали продолжать воздействие на страны Балтии

Звхарова: Россия продолжит дипломатические меры воздействия на страны Балтии

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия продолжит применять дипломатические меры воздействия на страны Балтии, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, Москва всеми силами стремиться сохранить дипломатические представительства в Латвии, Литве и Эстонии. Если они закроются, то «проживающие в Прибалтике граждане нашей страны и сотни тысяч соотечественников остались бы один на один с полицейским произволом».

«Дойти до этого — крайне нежелательно. Тем не менее дипломатические меры воздействия продолжим использовать», — поведала Захарова.

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      Марина Совина
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