В России пообещали продолжать воздействие на страны Балтии

Звхарова: Россия продолжит дипломатические меры воздействия на страны Балтии

Россия продолжит применять дипломатические меры воздействия на страны Балтии, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, Москва всеми силами стремиться сохранить дипломатические представительства в Латвии, Литве и Эстонии. Если они закроются, то «проживающие в Прибалтике граждане нашей страны и сотни тысяч соотечественников остались бы один на один с полицейским произволом».

«Дойти до этого — крайне нежелательно. Тем не менее дипломатические меры воздействия продолжим использовать», — поведала Захарова.