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11:47, 4 мая 2024Мир

В МИД увидели один признак подготовки НАТО к потенциальному конфликту с Россией

Официальный представитель МИД России Захарова: НАТО готовится к конфликту с РФ

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Военный блок НАТО готовится к «потенциальному конфликту» с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее ответ на заявление совета НАТО, содержащее новые обвинения в адрес Москвы, опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Признаком подготовки блока к возможному противостоянию Захарова назвала учения Steadfast Defender, проходящие в том числе в Восточной Европе, в которых задействованы свыше 90 тысяч человек. Начавшиеся в мае учения завершатся в мае, в НАТО их называют крупнейшими со времен холодной войны.

По словам Захаровой, НАТО, обвинивший Россию в гибридной агрессии, сам развязал гибридную войну с Москвой. При этом альянс вовлечен и в противостояние на земле – в украинский конфликт, подчеркнула она. Североатлантический альянс не только финансирует Киев, но и оказывает ему военную помощь и передает разведданные, пояснила представитель МИД России.

Ранее в Венгрии предостерегли НАТО от отправки войск на Украину. По словам министра иностранных дет и внешнеэкономических связей страны Петера Сийярто, это станет пересечением красных линий и спровоцирует глобальный конфликт.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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