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23:44, 3 мая 2024Мир

В Венгрии раскрыли последствия отправки войск НАТО на Украину

Сийярто назвал пересечением красных линий отправку войск НАТО на Украину
Петер Сийярто

Петер Сийярто . Фото: Ida Marie Odgaard / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал слова президента Франции Эммануэль Макрон о возможном присутствии европейских и американских военных на Украине. Об этом он высказался в эфире французского телеканала LCI.

Сийярто назвал отправку войск НАТО на Украину пересечением красных линий, проведенных самим альянсом. Он также раскрыл последствия этого решения и предположил, что оно приведет к глобальному конфликту. По мнению министра, следует сделать все, чтобы избежать конфронтации Москвы и НАТО.

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«Если страна-член НАТО отправит войска на Украину, это будет означать прямой конфликт с Россией, а это означает третью мировую войну», — отметил он.

Ранее Сийярто назвал условие для переговоров по Украине. По его мнению, в диалоге следует участвовать всем сторонам конфликта.

2 мая Макрон заявил, что Франция все еще допускает отправку войск на Украину. Он также в очередной раз подтвердил намерение и дальше помогать Киеву оружием. При этом глава государства подчеркнул, что сохранение авторитета Франции вынуждает его не раскрывать все военные планы.

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      Марина Совина
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