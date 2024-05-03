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23:08, 3 мая 2024Мир

В Венгрии назвали условие для переговоров по Украине

Сийярто: Венгрия призывает все стороны участвовать в переговорах по Украине
Петер Сийярто

Петер Сийярто . Фото: Ida Marie Odgaard / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал возможность мирных переговоров по конфликту на Украине. Об этом он высказался в эфире французского телеканала LCI.

Сийярто назвал условие для переговоров по Украине и подчеркнул, что в них следует участвовать всем сторонам конфликта.

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«Мирная конференция, любые мирные переговоры могут принести пользу только при одном условии: при участии всех затронутых сторон. Наше предложение заключается в том, чтобы обе стороны сели за стол переговоров», — призвал он.

Глава венгерского МИД добавил, что страна поддерживает мирные инициативы Китая. По словам Сийярто, Венгрия выступает за любые предложения, которые способствуют урегулированию конфликта.

Ранее Сийярто заявил, что политики в Западной Европе одержимы идеей ядерной войны. В качестве примера он напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона и других политиков о возможной отправке европейских военных на Украину и о возможности ядерного конфликта.

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      Марина Совина
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