В Венгрии назвали условие для переговоров по Украине

Сийярто: Венгрия призывает все стороны участвовать в переговорах по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал возможность мирных переговоров по конфликту на Украине. Об этом он высказался в эфире французского телеканала LCI.

Сийярто назвал условие для переговоров по Украине и подчеркнул, что в них следует участвовать всем сторонам конфликта.

«Мирная конференция, любые мирные переговоры могут принести пользу только при одном условии: при участии всех затронутых сторон. Наше предложение заключается в том, чтобы обе стороны сели за стол переговоров», — призвал он.

Глава венгерского МИД добавил, что страна поддерживает мирные инициативы Китая. По словам Сийярто, Венгрия выступает за любые предложения, которые способствуют урегулированию конфликта.

Ранее Сийярто заявил, что политики в Западной Европе одержимы идеей ядерной войны. В качестве примера он напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона и других политиков о возможной отправке европейских военных на Украину и о возможности ядерного конфликта.