Глава МИД Венгрии заявил о планах генсека НАТО собрать деньги на помощь Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: генсек НАТО предложил собрать 100 млрд долларов Киеву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил странам альянса собрать 100 миллиардов долларов на помощь Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Мы во вторник получили предложение о том, как генеральный секретарь НАТО хочет собрать со стран-членов эти 100 миллиардов долларов», — рассказал дипломат.

По оценкам Сийярто, Североатлантический альянс может рассчитывать на продолжение конфликта на ближайшие пять лет.