Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:59, 2 мая 2024Мир

Глава МИД Венгрии заявил о планах генсека НАТО собрать деньги на помощь Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: генсек НАТО предложил собрать 100 млрд долларов Киеву

Фото: Thomas Peter / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил странам альянса собрать 100 миллиардов долларов на помощь Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Мы во вторник получили предложение о том, как генеральный секретарь НАТО хочет собрать со стран-членов эти 100 миллиардов долларов», — рассказал дипломат.

По оценкам Сийярто, Североатлантический альянс может рассчитывать на продолжение конфликта на ближайшие пять лет.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали бить по железнодорожной инфраструктуре России. Под удар попали подстанции на перегонах

      Восемь футболистов из Таджикистана задержали за драку в Москве

      В парламенте Грузии вместо заседаний решили провести уборку

      Внешний вид Сары Джессики Паркер на прогулке смутил поклонников

      Находившуюся в розыске жену главреда «Новая газета — Европа» признали вменяемой

      Москвичам назвали сроки возвращения тепла

      В США оценили шансы Вашингтона победить в случае мировой войны

      Иран ответил США санкциями за поддержку Израиля

      Россияне пожаловались на сложности при получении виз в одну страну Европы

      Стремление Украины к переговорам с Россией объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше