Глава МИД Венгрии рассказал об одержимости Запада ядерной войной

Глава МИД Венгрии Сийярто: политики в Западной Европе одержимы ядерной войной

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что политики в Западной Европе одержимы идеей ядерной войны. Его слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, сейчас западноевропейское военное безумие вышло в новое измерение и превратилось в своего рода одержимость ядерной войной», — заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

В качестве примера такой одержимости Сийярто назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона и других политиков о возможной отправке европейских военных на Украину, а также о возможности ядерного конфликта.

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что выборы в Европарламент могут изменить эту ситуацию, если население проголосует за выступающих за переговоры политиков.

Ранее глава парламентской фракции «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано назвала заявления французского лидера Макрона об использовании ядерного оружия для защиты Европейского союза «безумием и совершенно безответственным шагом».