Rolls-Royce покажет в Женеве «алмазный» Ghost Elegance

Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce представит специальную версию седана Ghost, созданную по заказу частного коллекционера. Ее покажут в рамках международного автосалона в Женеве. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Модель получила название Ghost Elegance. Эта машина имеет лакокрасочное покрытие с добавлением алмазной крошки. Оттенок назван Diamond Stardust, что в переводе означает «Звездная пыль из алмазов». Сверху краска покрыта слоем лака.

Крылья автомобиля украшены двойной линией красного Mugello Red и черного оттенков. Чтобы сделать облик автомобиля еще ярче, центральная часть 21-дюймовых дисков была вручную выкрашена в красный цвет.

Автомобили под маркой Rolls-Royce выпускаются с 1904 года. Компания основана в Великобритании.