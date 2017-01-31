Rolls-Royce выпустил последний Phantom VII

Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce объявил о выпуске последнего экземпляра модели Phantom VII. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил руководитель по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Восточной Европе и СНГ Франк Тиманн.

Автомобиль с кузовом голубого цвета Blue Velvet был собран по заказу известного коллекционера автомобилей этой марки, имя которого не раскрывается. Машина украшена деревянной мозаикой с инкрустацией в технике маркетри. Инкрустация изображает стилизованный океанский лайнер 1930-х годов, воплощая увлечения заказчика художественными работами той эпохи. Морская тематика прослеживается и в отделке интерьера, выполненного из натуральной кожи нежно-голубого цвета Powder Blue и украшенного вышивкой.

Дизайн хронометров, размещенных на приборной панели и на разделительной перегородке, перекликается с внешним видом морских радиотаймеров. Главный хронометр украшен безелем со шкалой из 24 часовых поясов. Мягкие коврики из овечьей шерсти в салоне имитируют рябь морских волн.

«В то время как Phantom VII, определивший первую главу в истории возрождения Rolls-Royce, торжественно покидает сцену, мы с нетерпением ждем премьеры его преемника, который продолжит эту блестящую историю успеха. Phantom VIII, построенный на абсолютно новой архитектуре, станет смелым заявлением и будет освещать будущее самой известной марки в мире роскоши», — прокомментировал событие генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос.