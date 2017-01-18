Rolls-Royce сделал золотые лимузины для китайского миллиардера

Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce объявил о выпуске двух эксклюзивных экземпляров модели Phantom. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил руководитель по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Восточной Европе и СНГ Франк Тиманн.

Автомобили созданы по заказу китайского миллиардера Стивена Хуна и станут флагманами флота из 30 Phantom, обслуживающих принадлежащий бизнесмену отель The 13 в Макао. Их кузова покрыты золотом 999-й пробы, эмблема на капоте выполнена из 97,1 грамма золота 750-й пробы с покрытием драгметаллом 999-й пробы. Монограмма RR выполнена из эмали и окружена 336 ограненными бриллиантами. Золотая декоративная линия вдоль кузова нанесена вручную мастером Марком Куртом специальной кисточкой из беличьей шерсти. Из золота также выполнены ручки зонтов, расположенных в дверях автомобиля.

Для создания этих двух автомобилей на заводе в Гудвуде было установлено новое специальное оборудование, чтобы исключить любое загрязнение во время окраски. Краска нанесена в 10 слоев, один из которых состоит из золота толщиной 40 микрометров с добавлением частиц стекла и алюминия, которые создают эффект отсвета на поверхности автомобиля. Часы на приборной панели были созданы совместно с мастерами ювелирного дела из компании Graff.