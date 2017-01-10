Годовые продажи Rolls-Royce в России достигли трехзначных значений

В 2016 году британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce Motor Cars показал шестипроцентный рост продаж в мире. Год стал вторым по успешности для марки. Об этом сообщил корреспонденту «Ленты.ру» руководитель по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Восточной Европе и СНГ Франк Тиманн.

В России продажи автомобилей бренда растут и выражаются трехзначными числами. Точное количество проданных на российском рынке машин не сообщается. По словам Тиманна, Россия остается крупнейшим рынком в континентальной Европе. В мировом масштабе лидирующие позиции сохраняет Северная Америка; в целом бренд показывает рост рост во всех регионах, за исключением Ближнего Востока.

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В течение 2016 года были также существенно расширены мощности завода в Гудвуде. Компания инвестировала в постройку единой производственной линии, на которой отныне будут собираться все модели марки. Одновременно с расширением производственных мощностей компания создала более 100 новых рабочих мест на заводе в Гудвуде. Теперь штат Rolls-Royce насчитывает более 1 700 человек, всего с открытия завода в 2003 году штат вырос более чем на 500 процентов (2003 год: 350 человек).

«Результаты года отражают, что для преуспевающих предпринимателей в России бренд Rolls-Royce остается абсолютным символом успеха. Сильные показатели в регионе подтверждают наши позиции в качестве самого известного производителя предметов роскоши в мире», — , отметил в связи с опубликованной статистикой Джеймс Крайтон, региональный директор Rolls-Royce Motor Cars.