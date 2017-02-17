Rolls-Royce испытал автомобили на французском курорте

Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce провела «русский тест-драйв» автомобилей на французском курорте в Куршевеле. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы компании. Он был организован специально для российских клиентов марки.

В парке были представлены купе Wraith 2017 модельного года, кабриолет Dawn, а также седаны Ghost Black Badge с карбоновой отделкой интерьера и ярко-синим салоном Cobalt Blue.

Фаворитом гостей из России стал Dawn из лимитированной коллекции Inspired by Fashion — белоснежный автомобиль с красной крышей из кашемира и шелковыми элементами в отделке. Весной 2017 года машина появится в дилерском центре «Авилон».

Автомобили под маркой Rolls-Royce выпускаются с 1904 года. Компания основана в Великобритании.

