Rolls-Royce пригласил состоятельных россиян в Куршевель и Санкт-Мориц

Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce объявил об открытии временных зимних студий на люксовых горнолыжных курортах в Куршевеле (Франция) и Санкт-Морице (Швейцария). Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила пресс-служба марки.

Фото: пресс-служба Rolls-Royce Motor Cars

Гости курортов могут опробовать автомобили за рулем или на пассажирском сиденье. Студия в Куршевеле открыта в отеле Le Lana Hotel; в Санкт-Морице мероприятие проводится в гостинице Badrutt’s Palace. Обе студии предлагают для тестирования модели Dawn, Wraith, Ghost и Black Badge. К услугам гостей — команда профессиональных шоферов, а также представители консьерж-сервиса. В Куршевеле услуга будет доступна до 17 февраля, а в Санкт-Морице — до 28 февраля.

«Наши клиенты — небольшая, но совершенно уникальная группа влиятельных и взыскательных людей. Они ожидают только лучшее, что им могут предложить наиболее живописные и эффектные курорты мира. Будучи самым известным производителем предметов роскоши, дом Rolls-Royce поддерживает свое присутствие в этих местах, заботясь о том, чтобы клиенты Rolls-Royce, а также те, кто хочет больше узнать о бренде, были встречены с должным вниманием», — отметил региональный директор Rolls-Royce Motor Cars в Европе Джеймс Крайтон.