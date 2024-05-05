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07:31, 5 мая 2024Спорт

Фитнес-блогер перечислил лучшие упражнения для атлетичной фигуры

Фото: UfaBizPhoto / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-блогер Арсений Ким перечислил лучшие упражнения для атлетичной фигуры. Его слова приводит Men Today.

Ким посоветовал делать классические скручивания и скручивания с подтягиванием колен, скалолаза, касание пяток руками в положении лежа, лодочку на спине и планку с боковыми прыжками. Также для подтяжки фигуры подойдут касание носков поднятых ног в положении лежа, медленный и быстрый велосипед.

Кроме того, Ким напомнил о необходимости проверить свое здоровье перед началом тренировок. Он отметил, что качать мышцы живота не стоит при межпозвоночных грыжах, нарушениях положения внутренних органов, травмах спины, повышенной температуре и в период реабилитации после травм и операций.

Ранее Ким назвал самое эффективное упражнение для сжигания жира. Фитнес-блогер заявил, что таковым являются отжимания с шагом.

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      Андрей Стрельцов
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