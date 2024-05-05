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07:31, 5 мая 2024Россия

Мишустин обратился к гражданам на Пасху

Мишустин заявил, что Пасха имеет большое значение для верящих в традиции России
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к гражданам на Пасху — заявил, что этот праздник имеет огромное значение для всех, кто верит в многовековые духовные традиции русского народа. Его слова приводит пресс-служба Минобрнауки России в Telegram-канале.

По словам Мишустина, дни праздника Пасхи вселяют верующим надежду и побуждают их вершить добрые дела. Кроме того, глава правительства отметил роль Русской православной церкви в жизни россиян.

Как рассказал чиновник, РПЦ делает многое для укрепления семейных ценностей и патриотизма среди молодежи. Помимо этого, церковь активно оказывает поддержку российским военным в зоне спецоперации, заключил он.

Ранее Михаил Мишустин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам высказался о серьезном вызове для российской экономики и назвал таковым дефицит кадров в ряде отраслей при рекордно низких показателях безработицы.

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      Юлия Мискевич
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