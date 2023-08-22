Мишустин высказался о серьезном вызове для российской экономики

Мишустин назвал дефицит кадров серьезным вызовом для российской экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам высказался о серьезном вызове для российской экономики и назвал таковым дефицит кадров в ряде отраслей при рекордно низких показателях безработицы. Его слова приводит РИА Новости.

«Этот вопрос требует особого внимания, потому что в долгосрочном плане при положительной динамике в экономике, это может стать для нас новым, серьезным вызовом», — отметил глава правительства.

Мишустин добавил, что необходима своевременная подготовка кадров, в первую очередь для обеспечения перспективного спроса в ключевых секторах. По его словам, необходимо разработать предложения по изменению масштабов и структуры подготовки сотрудников в соответствии с потребностями российской экономики.

Ранее премьер-министр призвал молодежь активнее идти работать на отечественные предприятия, так как в стране активно развивается машиностроение.

