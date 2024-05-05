Депутат Рады Дубинский: в офисе Зеленского паника из-за провалов ВСУ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, заявил о панике в офисе украинского лидера Владимира Зеленского из-за проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте и недовольства населения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Несмотря на показную уверенность, у спикеров ОП паника», — утверждает он. По словам депутата, власти не знают, как осуществить массовую мобилизацию в стране. Он также заявил, что деньги на мобилизацию дали партнеры Киева.

Дубинский добавил, что обстановка в Киеве также накаляется в связи с истечением срока полномочий Зеленского в мае. «Финалом», по его мнению, рискует стать саммит по Украине в Швейцарии в случае его провала.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе рассказал, что условием для новых поставок оружия НАТО Киеву был закон о мобилизации.

