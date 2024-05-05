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06:31, 5 мая 2024Бывший СССР

Депутат Рады заявил о панике в офисе Зеленского

Депутат Рады Дубинский: в офисе Зеленского паника из-за провалов ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, заявил о панике в офисе украинского лидера Владимира Зеленского из-за проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте и недовольства населения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Несмотря на показную уверенность, у спикеров ОП паника», — утверждает он. По словам депутата, власти не знают, как осуществить массовую мобилизацию в стране. Он также заявил, что деньги на мобилизацию дали партнеры Киева.

Дубинский добавил, что обстановка в Киеве также накаляется в связи с истечением срока полномочий Зеленского в мае. «Финалом», по его мнению, рискует стать саммит по Украине в Швейцарии в случае его провала.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе рассказал, что условием для новых поставок оружия НАТО Киеву был закон о мобилизации.

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      Марина Совина
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