В Брюсселе назвали закон о мобилизации условием для новых поставок оружия Киеву

ТАСС: условием для новых поставок оружия НАТО Киеву был закон о мобилизации

Одобрение украинским парламентом закона о существенном ужесточении правил проведения в республике мобилизации для восполнения потерь ее Вооруженных сил (ВСУ) было условием для новых поставок оружия Киеву со стороны государств-членов НАТО. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Поставки оружия целесообразны только при наличии значительного количества обученного военного персонала, который может это оружие использовать», — пояснил дипломат.

Он указал, что оружие из новых поставок может быть использовано как в оборонительных, так и в наступательных операциях. Главное, «при своевременном восполнении потерь, для чего необходим активный призыв новых солдат».

20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также на внеплановой субботней сессии принял законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

За несколько дней до этого, 16 апреля, украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в республике. Согласно новым правилам, военнообязанные должны явиться в военкоматы, чтобы обновить свои данные, в противном случае им грозят серьезные штрафы. Некоторые категории граждан лишились отсрочки от службы, тогда как правоохранители, помощники депутатов и владельцы стратегических предприятий получили бронь.