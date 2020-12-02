Мелания Трамп «поразительно нормально» украсила Белый дом к Рождеству

Жена президента США Дональда Трампа Мелания украсила Белый дом к Рождеству под лозунгом «Америка прекрасна». По сравнению с предыдущими дизайнерскими решениями первой леди нынешний праздничный декор в традиционном стиле назвали «прекрасным» и «поразительно нормальным». Об этом пишет The Guardian.

Для 2020 года были выбраны «довольно нормальные» ели с красными и золотыми украшениями ручной работы. Всего при оформлении резиденции 125 волонтеров использовали 62 дерева, 106 венков, более 366 метров гирлянды, более 3,2 тысячи светящихся нитей и 17 тысяч бантов, чтобы украсить 132-комнатный Белый дом.

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Мелания, по ее словам, при выборе темы вдохновлялась признательностью всех американцев «за наши традиции, ценности и историю». В предыдущие годы жители страны были недовольны рождественским дизайном. Они высмеяли малиновые ели, сравнивая их с щетками на автомойке, а также белые ветви с подсветкой, создав множество коллажей с дементорами из «Гарри Поттера».

Впрочем, как пишет издание, «уникальный бренд рождественского дизайна от Трампа» частично присутствует и в этом году. После недавнего скандального ремонта в Розовом саду в восточной колоннаде появились темные вазы, напоминающие погребальные урны. В них содержится листва изо всех штатов и территорий США.

Ранее Меланию Трамп обвинили в лицемерии из-за радостного твита о предстоящих рождественских хлопотах. «Ты ненавидишь все эти праздничные приготовления», — написали интернет-пользователи, напоминая Мелании о телефонном разговоре, в котором она жаловалась на обязанность украшать Белый дом.

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