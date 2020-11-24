Меланию Трамп обвинили в лицемерии из-за рождественской ели

Интернет-пользователи обвинили первую леди США Меланию Трамп в лицемерии после того, как она опубликовала твит о ели, которой намерены украсить Белый дом к Рождеству. По мнению комментаторов, жена президента Дональда Трампа совсем не рада праздничным хлопотам.

«С 1966 года появление рождественской ели в Белом доме стало праздничной традицией. В этом году прекрасную ель, 18,5-футовое дерево породы пихта Фрейзера из питомника Dan and Bryan Trees в Западной Вирджинии, доставят к северному портику Белого дома», — написала Мелания.

Однако многие пользователи посчитали эмоции Трамп фальшивыми. «Ты ненавидишь каждую минуту этого праздника», «Ты еще и легендарный Розовый сад разрушила!», «А я думала, что ты ненавидишь все эти праздничные приготовления», — написали они.

Таким образом комментаторы напомнили первой леди о слитом в сеть телефонном разговоре, где она жалуется бывшей подруге на свои проблемы. На записи Мелания говорит, что пашет как проклятая, и добавляет, что никому нет дела до рождественских украшений, однако она обязана этим заниматься как жена президента.

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