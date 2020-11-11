Перевоплощение россиянина в Меланию Трамп удивило пользователей сети

Российский блогер и фотограф Семен Земсков перевоплотился в бывшую первую леди США Меланию Трамп и удивил пользователей сети. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

На кадрах автор видео поэтапно наносит макияж, имитируя черты лица Трамп. Сперва он наложил тон, затем отрисовал брови, накрасил глаза и губы и завершил образ похожим париком. Публикация набрала почти 100 тысяч просмотров и больше 13 тысяч лайков.

Подписчики Земскова оценили его работу и выразили свое восхищение в комментариях. «Чувак, это круто», «Твое творчество похоже на магию, не перестану восхищаться», «Этот взгляд! Идеально», «Как? Как у этого человека получается быть похожим на каждого? Талант, браво!», «Похож на Меланию больше, чем сама Мелания», — высказывались они.

Блогер стал популярным благодаря перевоплощениям в образы российских и западных знаменитостей. Например, он имитировал внешности певцов Димы Билана, Филиппа Киркорова, актера Джонни Деппа, предпринимательницы Кайли Дженнер и других.

В апреле визажистка Алана Пиньятелло (Alana Pignatiello) «показала» премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на своем лице во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса и прославилась. Она потратила несколько часов, чтобы с помощью макияжа воссоздать черты лица политика. Женщина также «перевоплотилась» в певца Льюиса Капальди (Lewis Capaldi), который оценил работу Пиньятелло и сделал репост ее публикации в Twitter.