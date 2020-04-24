Женщина «показала» премьер-министра на своем лице и прославилась

Мать двоих детей «показала» премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на своем лице во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса и прославилась. Об этом сообщает Daily Mail.

Визажистка Алана Пиньятелло (Alana Pignatiello) потратила три часа, чтобы с помощью макияжа воссоздать черты лица политика и сделать пародию на его образ. Женщина также поделилась видео процесса, так как фанаты отказывались верить, что ее снимок — не иллюстрация. Кто-то даже захотел приобрести «рисунок».

Материалы по теме «Это не обнаженка, а искусство!» Как коронавирус заставил россиян сбрить брови, покрасить волосы и раздеться

Известно, что Пиньятелло читает лекции о макияже в колледже Эйршир (Ayrshire College). Серию перевоплощений в разных персонажей она начала, чтобы развеселить своих студентов во время дистанционного обучения. На ее работы постепенно начали обращать внимание пользователи сети и, более того, знакомые визажистки предлагали ей новые идеи для образов.

«Это очень весело! Сперва я вырисовываю черты лица, а затем наношу грим на грудь, имитируя одежду выбранных людей», — поделилась она. Ранее женщина уже «превращалась» в первого министра Шотландии Николу Стерджен (Nicola Sturgeon), королеву Елизавету II, а также в певца Льюиса Капальди (Lewis Capaldi). Последний оценил работу Пиньятелло и сделал репост в Twitter, после чего видео с трансформацией набрало 54 тысячи лайков.

В марте визажистка из Австрии нашла способ «скрыть» наличие защитной маски на лице с помощью макияжа и сняла процесс на видео. На размещенных кадрах девушка наносит на голубую медицинскую маску тональный крем, чтобы сымитировать цвет кожи. Затем блогерша использует пудру и консилер, а в конце вырисовывает на маске губы розовой помадой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!