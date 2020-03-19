Девушка нашла способ «скрыть» наличие защитной маски на лице

Визажистка из Австрии нашла способ «скрыть» наличие защитной маски на лице. Ролик с инструкциями появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка наносит на голубую маску тональный крем, для того чтобы она стала такого же цвета, как и ее кожа. Затем блогерша использует пудру и консилер, а в конце красит губы розовой помадой бренда Anastasia Beverly Hills. К опубликованному видео она добавила хештеги #corona #coronamakeup.

Ранее 18 марта пользователи сети раскритиковали визажистку, которая придумала макияж под медицинскую маску, за глумление над больными. Фатима Алдеван (Fatima Aldewan) поделилась шестиминутным роликом, показав в нем, как правильно надевать маску и делать к ней подходящий макияж. Подписчики осудили ее и выразили свое недовольство в комментариях.

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