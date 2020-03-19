Фанаты пристыдили Рудковскую за маски от коронавируса с цветами Chanel

Видео: rudkovskayaofficial / Instagram

Музыкальный продюсер Яна Рудковская раскрыла секрет создания своей защитной маски от коронавируса и получила критику от фанатов. Процесс она опубликовала в своем Instargam-аккаунте.

На видео продюсер дезинфицирует руки и раскладывает на столе черные медицинские маски. После этого она приклеивает к одной из них фирменные искусственные цветы Chanel белого цвета, а к другой — черные с принтом. Затем Рудковская брызгает поделки духами Chanel, заворачивает в бумагу и складывает их в пакеты.

Подписчики пристыдили знаменитость в комментариях под постом. «Вам кто-то, помню, недавно написал "пир во время чумы", браво автору», «А ума нет», «Блин.... Ну это треш полный», «Еще туалетную бумагу цветочками расклейте и раздарите», «Совсем уже мозгами двинулись», «Эта показуха для кого? Посмотрела бы я, какую бы ты масочку приобрела на зарплату в 7-10 тысяч с цветуечками от "Шанель"», «Смеешься что ли над людьми...», — писали они.

В первый раз в аналогичной маске с цветами Рудковская появилась на показе Chanel на неделе моды в Париже.

Ранее в марте молодые пользователи Instagram из состоятельных семей поделились фотографиями роскошной жизни на карантине из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них попозировали с бокалами шампанского на пустынных морских пляжах или у личных бассейнов, другие — размещали снимки, на которых они запечатлены в перчатках и защитных масках с логотипами люксовых брендов.

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