Придумавшую макияж под защитную маску девушку осудили за глумление над больными

Пользователи сети осудили визажистку, которая придумала макияж под защитную маску, за глумление над больными. Об этом сообщает Daily Star.

Фатима Алдеван (Fatima Aldewan) опубликовала в своем Instagram-аккаунте шестиминутный ролик, на котором показала, как правильно надевать медицинскую маску и делать к ней подходящий макияж. «Образ "коронавирус"», — подписала она пост.

Подписчики девушки раскритиковали публикацию, набравшую больше 88 тысяч просмотров, и выразили свое недовольство в комментариях. «Имей уважение к людям, которые страдают от коронавируса», — написал один. «Люди умирают от этой инфекции, а вы воспринимаете ее как повод для веселья», — отметил второй. «Даже к коронавирусу подобрали макияж. В каком глупом мире мы живем, ребята?» — поинтересовался третий.

В феврале популярные бьюти-блогерши и визажистки придумали подходящий к защитной маске макияж. Некоторые посоветовали особенно ярко выделять глаза, а другие — подбирать оттенок теней и подводки под цвет маски. Помимо этого, другие блогерши опубликовали фотографии, на которых они запечатлены с веками, бровями и щеками, обильно украшенными блестками и стразами.

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