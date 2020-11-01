Бывший парень самой красивой женщины в мире удивил фанатов образом толстяка

Канадский певец эфиопского происхождения и Эйбел Тесфайе, известный миру как The Weeknd, перевоплотился в толстяка в честь Хеллоуина и удивил поклонников. Соответствующие фотографии и комментарии появились в социальных сетях.

30-летний исполнитель посетил костюмированную вечеринку, организованную супермоделью Кендалл Дженнер. Известно, что ее день рождения совпадает с Хеллоуином. Музыкант пришел на мероприятие в образе полного мужчины в классическом костюме, подтяжках и круглых очках. В руках он держал колбу с зеленой жидкостью.

Сообщается, что The Weeknd появился на публике в образе главного героя комедии «Чокнутый профессор» — профессора Шермана Клампа.

Пользователи поразились внешнему виду певца и написали об этом на своих страницах в соцсетях и в комментариях под опубликованными звездой фото. «Король Хеллоуина», «Ты выиграл этот праздник», «Вау», «Я в шоке, я даже не узнал Эйбел на снимках», «Ты превзошел самого себя», «Я в восторге от твоего образа!» — высказывались фанаты.

Ранее в октябре костюм коронавируса стал популярен среди россиян перед Хэллоуином. По данным «Авито», спрос на товары для Хэллоуина в октябре увеличился на 18 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Так, например, ростовая кукла в виде вируса обойдется в 20 тысяч рублей, надувной костюм похожего на коронавирус микроба — в 2500 рублей.

Певец Эйбел Тесфайе и супермодель Белла Хадид, которая ранее получила статус самой красивой женщины в мире, расстались в августе 2020 года. Их роман начался в 2015 году. За время отношений пара расставалась три раза.