Названы самые популярные песни года

Сервис Shazam назвал самые популярные песни года. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на данные приложения.

За последние семь месяцев россияне чаще всего искали в приложении трек August белорусской группы Intelligency. Второе место заняла композиция Blinding Lights артиста The Weeknd. Замкнул тройку трек «Луна не знает пути» дуэта Тайпан & Agunda.

Материалы по теме «Стукач, ты еще пожалеешь» Песни протеста, рэп против Трампа и послание на зону: главная музыка месяца

В десятку наиболее популярных вошли и такие песни, как Shut Up Chicken исполнителя El Capon, Intihask азербайджанского продюсера Hafex, Roses (Imanbek Remix) рэпера SAINt JHN, Falling певца Тревора Дэниеля, Disfruto (Audioiko Remix) мексиканской исполнительницы Карлы Моррисон, everything i wanted певицы Билли Айлиш и «Двигаться» артиста Raim.

В декабре Shazam объявил самые популярные песни 2019 года. Список возглавил трек Bad Guy американской исполнительницы Билли Айлиш. На втором месте оказалась композиция Someone You Loved шотландского музыканта Льюиса Капальди, а на третьем — Dance Monkey австралийской артистки Tones and I.