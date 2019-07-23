Названы самые популярные у россиян песни

Сервис Shazam, позволяющий распознавать песни, назвал самые популярные музыкальные запросы россиян первого полугодия 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Чаще всего пользователи приложения искали трек Life поп-певицы Zivert. Второе место заняла композиция Do It диджея из Турции Илькая Шенджана. На третьей позиции — Dancin (Krono Remix) Аарона Смита и Luvli.

В десятку наиболее популярных песен также вошли «Грустный дэнс» дуэта Artik & Asti, Bad Guy Билли Айлиш, I Lost You, исполненная Havana и Yaar, Golosa рэпера Звонкого, Survive музыкантов Don Diablo, Emeli Sande и Gucci Mane, 7 Rings Арианы Гранде и Au Au группы Filatov & Karas.

В Shazam также рассказали о самом популярном треке не только среди россиян, но и среди все пользователей в мире. Им оказался ремикс на композицию Calma пуэрториканских исполнителей Pedro Capo и Farruko. Самым часто запрашиваемым музыкантом стал Calvin Harris, а самой запрашиваемой певицей — Билли Айлиш. Ее песня Bad Guy была лидером мирового чата сервиса в течение десяти недель.

В декабре 2018 года Shazam назвал самые популярные запросы года. Чаще всего пользователи искали трек Solo британского коллектива Clean Bandit и американской исполнительницы Деми Ловато. Мелодию «шазамили» более девяти миллионов раз.

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