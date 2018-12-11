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Названа самая прослушиваемая песня XX века

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Определена самая прослушиваемая на стриминг-сервисах музыкальная композиция XX века. Об этом медиахолдинг Universal Music Group сообщил в Twitter.

Песня Bohemian Rhapsody британской группы Queen преодолела отметку в полтора миллиарда прослушиваний. Как отмечает Variety, собрать рекордные показатели помог выпуск фильма «Богемская рапсодия», который был номинирован на кинопремию «Золотой глобус».

«Итак, река рок-музыки превратилась в потоки! Очень рад, что наша музыка до сих пор разливается по-максимуму», — приводит издание слова гитариста Queen Брайана Мэя.

Bohemian Rhapsody, написанная лидером Oueen Фредди Меркьюри, была выпущена в 1975 году в качестве сингла. На момент релиза она стала самой дорогой записью в истории звукозаписывающих компаний. Композиция известна необычной структурой, которую можно разбить на шесть частей. Так, в песне представлены различные музыкальные направления: баллада, опера, пение а капелла и хэви-метал. Композиция трижды входила в список Hot 100 по версии Billboard: в 1975-м, в 1992-м и в 2018-м.

В 2007 году британцы признали клип на песню Bohemian Rhapsody лучшим видео всех времен. За него проголосовали 30 процентов опрошенных.

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